Liverpool ostatnio sprzedał Simona Mignoleta do Club Brugge za 7 milionów euro. Belgijski bramkarz spędził na Anfield Road aż sześć lat, ale często był krytykowany przez kibiców za swoje błędy. Łącznie rozegrał w Liverpoolu aż 204 spotkania. Z tego względu ekipa Juergena Kloppa potrzebowała nowego rezerwowego bramkarza, który mógłby w razie konieczności zastąpić Alissona. Wybór padł na Adriana.

Trzeci transfer Liverpoolu w tym oknie transferowym

32-letni Hiszpan ostatnio występował w West Hamie United, gdzie przegrywał jednak rywalizację o miejsce w bramce z Łukaszem Fabiańskim. Adrian rozważał powrót do kraju (miał ofertę z Realu Valladolid), zdecydował się jednak na transfer do Liverpoolu. To dopiero trzeci transfer zwycięzców Ligi Mistrzów w tym oknie - wcześniej sprowadził dwóch młodzieżowców, Seppa Van Den Berga oraz Harveya Elliotta.