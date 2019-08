Harry Maguire w weekend przyjechał do Manchesteru, gdzie dogadywał szczegóły swojej przeprowadzki do klubu z Old Trafford. W niedzielę spotkał się z Ole Gunnarem Solskjaerem i swoimi nowymi kolegami z Manchesteru United, po czym zaczął przechodzić testy medyczne. Już wiadomo, że obyło się bez problemów. Angielski klub w poniedziałek po południu poinformował, że 26-latek został nowym "Czerwonym Diabłem" - podpisał z nim sześcioletni kontrakt.

Manchester United pobił rekord transferowy

Maguire jest trzecim transferem Manchesteru United po Danielu Jamesie i Aaronie Wan-Bissace. Leicester na jego sprzedaży zarobiło 80 milionów funtów, czyli o pięć milionów więcej niż Southampton pod koniec 2017 r., kiedy sprzedało do Liverpoolu Virgila van Dijka i który do dziś był najdroższej wytransferowanym obrońcą na świecie. W historii United więcej kosztował tylko Paul Pogba (92 mln funtów).

Jestem zachwycony, że podpisałem kontrakt z tak wielkim klubem. Mój pobyt w Leicester City bardzo mi się podobał i chciałbym podziękować wszystkim w tym zespole oraz kibicom za ich fantastyczne wsparcie w ostatnich dwóch sezonach. Natomiast kiedy do twoich drzwi puka Manchester United, to jest to niesamowita szansa

- powiedział Maguire po podpisaniu kontraktu. Okazję do debiutu w nowym klubie będzie miał już w niedzielę. Manchester United na inaugurację nowego sezonu Premier League zagra z Chelsea. Początek meczu o 17.30.