skokens 3 godziny temu Oceniono 5 razy 5

Przereklamowany.

Ten zawodnik nie ma nic szczególnego.

Nic!

No... może poza połączeniem siły, wzrostu i techniki. Ale lider srodka pola z niego średni. To nie jest piłkarz na "10" ani na "6".

To taki yaya toure bez jaj połączony z przeciętnym basquetsem. Żadny tam gwiazdor.