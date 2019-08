Harry Maguire był przymierzany do Manchesteru United od wielu tygodni. Problemem była jednak cena, bo Leicester za 26-letniego stopera oczekuje fortuny. Mistrzowie Anglii z 2017 roku odrzucili ofertę w wysokości 70 milionów funtów, ale - według "BBC" - przyjęli o 10 mln wyższą. Tym samym Maguire pobije rekord transferowy, który do tej pory należał do Virgila van Dijka, który kosztował około 76 mln funtów. Żaden obrońca w historii futbolu nie był droższy.

Ole Gunnar Solskjaer, trener Manchesteru, widzi w Angliku lidera defensywy swojej drużyny, który w ostatnim czasie była słabym punktem zespołu. Tym bardziej, że znowu kontuzji nabawił się Eric Bailly. 20-krotny reprezentant Anglii będzie rywalizował o miejsce w składzie z takimi stoperami jak: Victor Lindelöf, Phil Jones, Chris Smalling, Marco Rojo i Axel Tuanzebe.

Maguire to wychowanek Bransley. Grał też w Sheffield United, Wigan i Hull City. Do Leicester trafił dwa lata temu za 13 milinów funtów.

Maguire to drugi transfer United

Manchester kupił wcześniej Daniela Jamesa ze Swansea. 21-latek kosztował 18 milionów funtów i podpisał pięcioletni kontrakt. Manchester szukał skrzydłowego i znalazł. Pięcioletni kontrakt z zespołem Ole Gunnara Solskjaera podpisał Daniel James. 21-latek kosztował 18 milionów funtów. Jego nominalną pozycją jest lewe skrzydło, ale może również grać po drugiej stronie boiska.