Wielki transfer coraz bliżej. Włoskie media poinformowały, że Romelu Lukaku porozumiał się już w sprawie indywidualnego kontraktu z Juventusem. Belg ma zarabiać u mistrzów Włoch dziewięć 8,5 miliona euro rocznie.

Wiele wskazuje na to, że wszystko zależy teraz od Paulo Dybali. Według różnych źródeł Argentyńczyk ma nie być w pełni przekonany do przenosin do Manchesteru United. Głównym powodem ma być fakt, że klub z Old Trafford w najbliższym sezonie nie zagra w Lidze Mistrzów i nie będzie też faworytem w walce o czołową czwórkę Premier League w kolejnych rozgrywkach.

Dybala drugim najwyżej opłacanym zawodnikiem w United

Dybala rozmawiał już na temat swojej przyszłości z Maurizio Sarrim i w niedługim czasie ma podjąć ostateczną decyzję. "The Times" poinformował, że Argentyńczyk zażądał pensji w okolicach 10 milinów euro netto rocznie. Anglicy przekonują, że klub z Old Trafford zgodził się na warunki zawodnika. Sprawiłoby to, że Dybala stałby się drugim najlepiej zarabiającym piłkarzem Manchesteru United. Wyższą pensję w zespole miałby jedynie Chilijczyk, Alexis Sanchez.

25-latek w poprzednim sezonie rozegrał łącznie 42 mecze, w których strzelił 10 goli i zanotował pięć asyst. Lukaku, rówieśnik Dybali, w minionych rozgrywkach zaliczył 45 występów, zdobył 15 bramek i dorzucił do tego cztery asysty.