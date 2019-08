80 milionów euro kwoty podstawowej "plus kilka innych szczegółów" - tak na pytanie o kwotę transferu odpowiedział Gerard Lopez, prezes Lille. To najdroższy zawodnik sprzedany w historii przez francuski klub. Swój rekord pobił również Arsenal - do tej pory Anglicy najwięcej wydali na Pierre'a-Emericka Aubameyanga zimą 2018 roku, płacąc za niego 63,75 mln euro.

Arsenal wygrał walkę o Nicolasa Pepe z Napoli

Nicolas Pepe w poprzednim sezonie strzelił 23 gole i miał 12 asyst w barwach Lille. Reprezentantem Wybrzeża Kości Słoniowej bardzo poważnie interesowało się również Napoli. Włosi porozumieli się nawet w sprawie transferu z Lille, ale samego piłkarza bardziej przekonywało przejścia do Arsenalu. Dla "Kanonierów" to czwarte letnie wzmocnienie: wcześniej do klubu przyszli Dani Ceballos, Gabriel Martinelli i William Saliba.