W zeszłym sezonie Kamil Grabara dobrze zaprezentował się na wypożyczeniu w duńskim Aarhus, jednak latem nie miał żadnych szans wygrać rywalizacji o miejsce w bramce zespołu Juergena Kloppa. Tam niepodważalną pozycję ma bowiem Brazylijczyk, Alisson Becker. Dlatego Grabara obecny sezon spędzi w angielskim Huddersfield. To klub, który w poprzednich rozgrywkach występował jeszcze w Premier League, jednak zajął ostatnie miejsce w tabeli i spadł z ligi. W nowym klubie Grabara zdążył już zadebiutować, a nawet został bohaterem w letnich sparingach. Dlatego wyróżnienie "Guardiana" nie może dziwić.

- Grabara był pierwszym wyborem dla polskiej drużyny U21. Wygrał rywalizację nawet z utalentowanym Bartłomiejem Drągowskim. Polak pokazał się ze świetnej strony podczas niedawnego Euro U-21 - czytamy w "Guardianie''.

Świetne statystyki Grabary

Reprezentacja Polski U-21 nie wyszła z grupy podczas mistrzostw Europy we Włoszech i San Marino, ale nie ma się czego wstydzić. Większość kadrowiczów pokazała się z bardzo dobrej strony, co tylko potwierdzają oficjalne statystyki. Zdecydowanie wyróżnił się właśnie Grabara. Spekuluje się nawet, że w niedalekiej przyszłości może otrzymać powołanie do kadry seniorskiej:

Podczas Euro U-21 Polak łącznie wybronił aż 15 strzałów w trzech meczach. Wiele z nich (jak np. uderzenie Federico Chiesy z woleja) było arcytrudnych do obrony.