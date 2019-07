Bartosz Białkowski jest bramkarzem Ipswich Town, które w minionym sezonie spadło z angielskiej Championship. Polski bramkarz szuka latem nowego klubu i najbliżej miał być przenosin do Millwall, które chciało zapłacić za niego 1,7 mln euro. Problem w tym, że w trakcie testów medycznych Białkowskiego wyszły jego problemy z kolanem i zdaniem BBC Millwall zrezygnowało z transferu. Co innego uważa "Przegląd Sportowy", informując, że 32-latek jednak przejdzie do 21. drużyny poprzedniego sezonu Championship. Białkowski ma zostać wypożyczony do Millwall na cały najbliższy sezon.

W poprzednich rozgrywkach zaplecza Premier League polski bramkarz zagrał w 28 meczach. Białkowski to jednokrotny reprezentant Polski.