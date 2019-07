Nicolas Pepe w poprzednim sezonie strzelił 23 gole i miał 12 asyst. Nic więc dziwnego, że o skrzydłowego Lille walczą największe kluby piłkarskie Europy. Zdaniem Sky Sports, piłkarz Wybrzeża Kości Słoniowej jest na ostatniej prostej do Arsenalu Londyn.

Pepe ma w tym tygodniu przejść testy medyczne na Emirates i podpisać kontrakt z "Kanonierami". Arsenal ma zapłacić za niego 80 mln euro plus bonusy. Będzie to rekord transferowy londyńskiego klubu. Do tej pory "Kanonierzy" najwięcej zapłacili za Pierre'a Emericka Aubameyanga - 63 mln euro.

Jeśli Pepe przejście do ekipy Unaia Emery'ego, będzie to czwarty letni nabytek Arsenalu. Do Londynu przybyli niedawno Dani Ceballos, Gabriel Martinelli i William Saliba.