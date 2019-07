Transfer Leroya Sane do Bayernu Monachium to jeden z najgorętszych tematów letniego okna transferowego. Jeśli Niemiec rzeczywiście odejdzie z Manchesteru City, angielski klub znalazł już zawodnika, który mógłby wypełnić miejsce po niemieckim skrzydłowym. Według dziennika "AS" jest nim gwiazda Realu Sociedad Mikel Oyarzabal.

ALASTAIR GRANT/AP