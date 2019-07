Nicolas Pepe miał trafić do Bayernu Monachium. Później pisało się o Napoli. A w sobotę rano portal Gola.com poinformował, że skrzydłowy Lille jest bliski przenosin do Arsenalu. Jeśli londyńczycy zapłacą za niego 80 milionów euro, to pobiją swój transferowy rekord.

Fot. Michel Spingler / AP Photo