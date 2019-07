Phil Foden jest wychowankiem Manchesteru City i w poprzednim sezonie zagrał w 26 meczach i zdobył przy tym siedem bramek. Guardiola stwierdził w rozmowie z BBC, że jest zachwycony umiejętnościami oraz potencjałem 19-letniego piłkarza. - Ma wszystko, by stać się jednym z najlepszych piłkarzy na świecie - powiedział Pep Guardiola cytowany przez BBC Sport.

19-latek przebił się do składu naszpikowanego gwiazdami, ale duża konkurencja w drużynie to problem dla młodego piłkarza. - Jego problemem jest to, że jego nie zawsze wystawiamy go w pierwszej jedenastce. Zasługuje na to by grać w pierwszym składzie, ale z takimi rywalami to nie jest proste. Wie jednak, że chcę mu pomóc - twierdzi Guardiola.

Foden największym talentem, którego prowadził

W swojej trenerskiej karierze Guardiola prowadził już największe gwiazdy światowej piłki z Leo Messim na czele. Hiszpan twierdzi jednak, że to Foden jest najbardziej utalentowany - Wiele razy mówiłem na konferencjach prasowych, ale chyba nigdy nie powiedziałem tego będąc twarzą w twarz, że jest najbardziej utalentowanym piłkarzem, jakiego widziałem w swojej trenerskiej karierze - zaskakuje Guardiola.