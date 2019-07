Olimpia Grudziądz - Chrobry Głogów - 26 lipca, godz. 19:00

Beniaminek z Grudziądza po awansie zupełnie przebudował zespół. Z Olimpią pożegnali się m.in. Matic Zitko, Aghwan Papikjan, Mateusz Marzec, czy Przemysław Kita. W ich miejsce przyszli m.in. Sebastian Kamiński z Bytovii Bytów, Łukasz Sapela z Miedzi Legnica, czy Jakub Łukowski z Wisły Płock. Forma drużyny z Grudziądza może być zagadką. W ostatnim sparingowym meczu Olimpia zremisowała 3:3 z Gryfem Wejherowo.

Przebudowa trwała również Głogowie. Nowy trener Ivan Djurdjević rozpoczął budowę autorskiego projektu. Z klubem pożegnali się m.in. Bartosz Machaj, Kamil Pestka, czy Łukasz Zejdler, a w ich miejsce przyszli

PGE Stal Mielec - Warta Poznań - 26 lipca, godz. 20:30 (Polsat Sport, IPLA)

Sporo zmian kadrowych nastąpiło także w Stali Mielec. Drużynę wzmocnił m.in. Lukas Bielak, którzy przed rokiem wywalczył awans z ŁKS-em Łódź, czy Mateusz Żyro z Miedzi Legnica. Przed sezonem mielczanie z pewnością są stawiani w roli faworyta do awansu, jednak nie raz przekonaliśmy się, że w Fortuna 1 Lidze niczego nie można być pewnym. Podopieczni Artura Skowronka latem przegrali tylko jeden sparing - kiedy na początku przygotowań mierzyli się z Rakowem Częstochowa.

Ciekawych transferów dokonano również w Poznaniu, gdzie pozyskano Jakuba Kuzdrę i Gracjana Jarocha, czyli wyróżniającym się zawodników w poprzednim sezonie w Bytovii Bytów. Do tego grona dołączył doświadczony Tomasz Boczek, a także Mariusz Rybicki, który ma wzmocnić siłę ofensywną. Takie transfery być może pozwolą drużynie Piotra Tworka namieszać w lidze. Pierwszy sprawdzian już w piątek.

Zagłębie Sosnowiec - Podbeskidzie Bielsko-Biała - 27 lipca, godz. 18:00

To jedno z ciekawiej zapowiadających się spotkań 1. kolejki Fortuna 1 Ligi. Zagłębie Sosnowiec po spadku przeszło rewolucję. Wymieniono aż 17 piłkarzy. W Sosnowcu w przyszłym sezonie występować będzie m.in. Patryk Małecki, czy Fabian Piasecki. Z kolei w Podbeskidziu mają nadzieję, że drugi sezon Krzysztofa Brede w roli trenera pozwoli drużynie włączyć się do walki o awans. Świadczą też o tym transfery. Doświadczony bramkarz Martin Polacek, czy pomocnik Tomasz Nowak to zawodnicy, którzy powinni podnieść jakość w Podbeskidziu. Jak sezon na ławce trenerskiej Zagłębia rozpocznie Radosław Mroczkowski?

Miedź Legnica - Odra Opole - 27 lipca, godz. 18:00

W sobotę rozgrywki rozpocznie także inny spadkowicz - Miedź. W Legnicy zastosowano inny wariant niż w Sosnowcu i pozwolono kontynuować pracę trenerowi Dominikowi Nowakowi. W kadrze dokonano również wiele zmian. Najgłośniejszym echem odbił się transfer Valerijsa Sabali, który w poprzednich rozgrywkach był królem strzelców Fortuna 1 Ligi. Miedź obok Stali Mielec jest stawiana w roli głównego faworyta do awansu. W Odrze z kolei nie wyobrażają sobie, aby powtórzyła się historia z poprzednich rozgrywek i klub musiał walczyć do ostatnich kolejek o utrzymanie.

Radomiak Radom - GKS Tychy - 27 lipca, godz. 18:00 (Polsat Sport Extra, IPLA)

Po awansie do Fortuna 1 Ligi apetyty urosły w Radomiu. Poprzedni sezon udowodnił, że beniaminkowie mogą namieszać na zapleczu polskiej piłki. W Radomiaku postawili przede wszystkim na zachowanie kadry z poprzednich rozgrywek i wzmocnieniu się kilkoma nazwiskami. W tym gronie znalazł się m.in. Maciej Górski z Korony Kielce, czy Mateusz Michalski z Widzewa Łódź. Tyszanie również mają nadzieję, że w tym sezonie spiszą się lepiej. Przyczynić się do tego ma pozostanie na stanowisku trenera Ryszarda Tarasiewicza.

Puszcza Niepołomice - GKS Jastrzębie - 27 lipca, godz 19:00

W dobrych nastrojach do gry wrócą zawodnicy Puszczy, którzy poprzednie rozgrywki zakończyli na historycznym 9. miejscu. GKS też nie miał powodów do narzekania, bo praktycznie przez całe rozgrywki był rewelacją Fortuna 1 Ligi. Gorsza forma przytrafiła się tylko na początku sezonu i właśnie tego najbardziej chciałby uniknąć Jarosław Skrobacz w tym roku. Puszcza natomiast z pewnością chciałaby powtórzyć wynik sprzed roku, a może nawet go poprawić.

GKS Bełchatów - Stomil Olsztyn - 27 lipca, godz. 19:00

Ostatnie tygodnie to kolejne dobre informacje dla Stomilu. Olsztynianie najpierw utrzymali się w Fortuna 1 Lidze, a teraz udało im się uporządkować sprawy organizacyjne. Właścicielem klubu został Michał Brański, który porozumiał się z miastem w sprawie dalszej współpracy. Teraz swoje zadanie do wykonania mają piłkarze. W Bełchatowie z kolei po awansie humory również są dobre. Drużynę udało się dodatkowo wzmocnić zawodnikami, którzy byli wyróżniający w 2 lidze - Krzysztofem Wołkowiczem, czy Mateuszem Marcem. GKS w 2 lidze mógł pochwalić się najskuteczniejszą defensywą.

Wigry Suwałki - Chojniczanka Chojnice, 27 lipca, godz. 19:47

W Suwałkach o dalszej grze w Fortuna 1 Lidze mogą mówić w kategoriach cudu. To nie zmieniło jednak filozofii budowania drużyny. Trenerem został Adam Fedoruk, a drużyna wciąż oparta jest na młodych zawodników, którzy chcą w Suwałkach zabłysnąć i podążyć m.in. drogą Damiana Kądziora. W Chojnicach postawili natomiast na ławce trenerskiej na czeski duet Josef Petrik senior i Josef Petrik.

Bruk-Bet Termalica - Sandecja Nowy Sącz, 27 lipca, godz. 20:00

Ciekawie będzie również w Niecieczy, gdzie Bruk-Bet zmierzy się z Sandecją. Termalica dokonała ciekawych wzmocnień ściągając m.in. Jonathana de Amo, czy Mateusza Grzybka. Do Niecieczy powrócił także Piotr Mandrysz, którego zadaniem jest po raz drugi wprowadzenie Termaliki do najwyższej klasy rozgrywkowej. W Nowym Sączu z kolei... względny spokój. Klub opuściło 3 zawodników, a przyszło 6. Do klubu powrócił Adrian Danek, ale w Sandecji mocno liczą na 22-letniego