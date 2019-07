Wideo pochodzi z serwisu VOD

REKLAMA

W czwartek, w godzinach popołudniowych, dwóch zamaskowanych i uzbrojonych w noże przestępców zaatakowało Mesuta Ozila, podróżującego z małżonką i Seadem Kolasinaciem. Bandyci zatrzymali Mercedesa prowadzonego przez niemieckiego piłkarza Arsenalu i próbowali zmusić całą trójkę do opuszczenia auta, aby najprawdopodobniej je ukraść.

Kolasinac powstrzymał zamaskowanych bandytów

Z auta wysiadł tylko Bośniak, który chciał ruszyć do walki z bandytami. To umożliwiło Ozilowi ucieczkę do pobliskiej restauracji, gdzie obsługa natychmiast wezwała policję i ruszyła z pomocą Kolasinaciowi. Napastnicy widząc, że szanse powodzenia ich akcji zmalały niemal do zera uciekli z miejsca zdarzenia. Szczęśliwie nie wyrządzili krzywdy ani piłkarzom, ani małżonce niemieckiego piłkarza.

Policja rozpoczęła już dochodzenie w tej sprawie. Trwa poszukiwanie zamaskowanych napastników. W sieci udostępniono nagranie z jednej z kamer, na którym wydać, jak Kolasinac stanął w obronie Ozila i jego żony i próbował samemu walczyć z napastnikami.