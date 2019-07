Tottenham współpracuje z azjatycką firmą ubezpieczeniową od 2013 roku. Od 2014 jej logo widnieje na koszulkach "Kogutów". W czwartek klub z Londynu poinformował, że współpraca została przedłużona o kolejne osiem lat. Za jej każdy rok do kasy finalisty ubiegłego sezonu Ligi Mistrzów będzie wpływać 40 milionów funtów. Cały kontrakt przyniesie więc Tottenhamowi zysk w wysokości 320 mln.

Podpisanie wieloletniego kontraktu z AIA, to kolejny duży krok w rozwoju klubu. Pierwszym była przeprowadzka na nowy stadion, do której doszło w końcówce ubiegłego sezonu. Dzięki nowemu porozumieniu sponsorskiemu, dwukrotny mistrz Anglii dołączył do finansowej czołówki Premier League, zarabiając podobną kwotę do Liverpoolu i Chelsea.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie angielskiego klubu, marka AIA nadal będzie pojawiać się na koszulkach zespołów męskich i żeńskich, a także wszystkich drużyn młodzieżowych do 2027 roku. Obie strony zobowiązują się do promowania sportu w regionie Azji i Pacyfiku, a także do promowania zdrowszego i dłuższego życia, co jest głównym hasłem azjatyckiej firmy ubezpieczeniowej.