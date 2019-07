Philippe Coutinho nie może uznać swojego pobytu w FC Barcelonie za udany. Brazylijczyk miał zastąpić w zespole mistrzów Hiszpanii sprzedanego do PSG Neymara, ale nie dał rady wypełnić luki po swoim rodaku. W ostatnich miesiącach coraz częściej mówiło się więc o jego możliwej sprzedaży, a w letnim oknie transferowym mówi się o niej cały czas, choć o chętnych na zakup piłkarza, który kosztował Katalończyków rekordowe 145 mln euro, bardzo trudno. Ostatnio agent 27-latka, Kia Joorabchian przyznał, że jest tylko jeden klub, do którego mógłby trafić jego klient. To Liverpool, z którym piłkarz jest związany emocjonalnie. - Okres, w którym ubierał czerwoną koszulkę był dla niego fantastyczny. Jego serce bije również dla "The Reds" - powiedział menedżer na antenie radia talkSPORT.

Juergen Klopp skomentował możliwość powrotu Philippe Coutinho

Po wypowiedzi Joorabchiana, media zaczęły spekulacje na temat możliwości powrotu reprezentanta Brazylii do triumfatora ostatniego sezonu Ligi Mistrzów. Teraz pogłoski skomentował trener Liverpoolu, Juergen Klopp. - Philippe Coutinho pomógłby każdej drużynie. Jestem o tym przekonany. Lubię go, to fantastyczny piłkarz, który posiada wspaniałe umiejętności - przyznał Niemiec. - Jego sprowadzenie wiązałoby się jednak z wielkimi, naprawdę wielkimi pieniędzmi, a to nie jest dla nas rok na takie wydatki. To jest po prostu niemożliwe - dodał.

- Każda drużyna, w której zagrałby Coutinho, stałaby się dzięki niemu lepsza, włączając w to także nas, ale mam nadzieję, że odnajdzie swoje szczęście w Barcelonie - zakończył 52-latek.