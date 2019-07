Letnie okienko transferowe miało być dla Bayernu Monachium najważniejszym w ostatnich latach. Klub zapowiadał kadrową rewolucję, która miała sprawić, że mistrzowie Niemiec na poważnie włączą się do walki o triumf w Lidze Mistrzów. Na razie do Bayernu trafili jednak tylko obrońcy Benjamin Pavard i Lucas Hernandez oraz młody napastnik - Jann-Fiete Arp. Kolejnym, tym razem ofensywnym wzmocnieniem zespołu mistrzów Niemiec ma być Leroy Sane, którego Niko Kovac nazwał ostatnio "wymarzonym piłkarzem". - Wszyscy wiedzą, że o nim marzymy. Wiedzą o tym kibice, wiemy my. Ale przeprowadzenie takiego transferu nie jest łatwe, chociaż wiele ludzi ciężko pracuje nad tym, by do niego doprowadzić. Zrobimy wszystko, by się udało - powiedział ostatnio Chorwat.

REKLAMA

Pep Guardiola skomentował możliwy transfer Sane

Po towarzyskim meczu Manchesteru City z drużyną Kitchee z Honkongu (6:1) możliwy transfer Sane, który we wspomnianym sparingu strzelił dwa gole, skomentował trener mistrzów Anglii, Pep Guardiola. - To piłkarz, którego bardzo cenie. Powtórzę to drugi lub trzeci raz - chcemy, by został w drużynie. Ale wiemy też, że ma inną ofertę. Jego przyszłość nie znajduje się w naszych rękach - przyznał Hiszpan. - Jeśli zdecyduje się na przedłużenie kontraktu, to dobrze, ale jeśli chce odejść, może to zrobić - dodał.