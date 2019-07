badass godzinę temu Oceniono 1 raz 1

"Tak się zaczynała jugosławia rwanda"



tak naprawdę, jeśli chodzi o to - kto np. "porywa i maltretuje dzieci - to nie robią tego geje i lesbijki" tylko - Kibice



a to jest zabawne - że "kibice są po obu stronach barykady - bo część kibiców ubiera różowe koszulki i krzyczy "wolność dla gejów" , a druga część "krzyczy : zabić pedałów"



więc, efekt każdej wojny "to są goście, w postaci Najemników".



i pokazywanie mi "małego powstańca" ani jakichś "żołnierzy wyklętych" , mi tego nie udowodni : "że jesteście narkomanami, uzależnionymi od hery"



więc, jak chcecie, żeby Blackwater przyjechało, żeby francuzi z Legii cudzoziemskiej, cała armia, amerykanów, i najemników , z różnych krajów, przyjechała do polski, to jesteście na dobrej drodze".



kibice ? niewinni ? Hahaha



to tak jakbyś powiedział "że tifosi w italii, nie są winni, handlu bronią, prochami, handlem ludźmi, sutenerstwem, handlem narządami"



witamy w nowej odsłonie Gangu Moktowskiego, Wołomińskiego i Pruszkowskiego