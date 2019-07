eurotram godzinę temu 0

Jeśli Solskjaer chce ściągnąć na miejsce Pogby Milinkovicia-Savicia, to znaczy że piłkarze z jakiejkolwiek wyższej półki skreślili już MU z listy swoich celów,a Ole-Gunnar buduje już skład na walkę z Młotami,a nie z Liverpoolem,MC czy Tottenhamem. Innymi słowy: chyba już oficjalnie możemy pisać o MU "BYŁY wielki klub". Może to jest droga do odbudowy dawnej chwały,może tę potęgę trzeba będzie budować jak SAF (czyli praktycznie od zera) i na pewno potrwa to lata,ale może kiedyś się uda...