Liverpool przygotowuje się do nowego sezonu na tournee w Stanach Zjednoczonych. Po przegranym sparingu z Borussią Dortmund trener "The Reds" Juergen Klopp odpowiadał na pytania dziennikarzy podczas konferencji prasowej. Jeden z przedstawicieli mediów postanowił zadać Niemcowi dość niecodzienne pytanie: - Chciałbym szybko przejść do kolejnej kwestii. Wiem, że prawdopodobnie już nigdy nie będę miał okazji, by o to poprosić, ale czy może mnie pan uściskać? - zapytał mężczyzna.

Dziennikarz zadał Juergenowi Kloppowi niecodzienne pytanie. Świetna reakcja trenera Liverpoolu

Osobliwa prośba niezwykle rozśmieszyła Kloppa: "To chyba najlepsze drugie pytanie, jakie usłyszałem w swoim życiu". Po chwili Niemiec serdecznie wyściskał dziennikarza. "Wyglądasz, jak mój pieprzo** sobowtór" - dodał szkoleniowiec angielskiego klubu. Całą sytuację można obejrzeć na poniższym nagraniu:

Podczas przedsezonowego tournee triumfator Ligi Mistrzów rozegrał spotkania z Borussią Dortmund (2:3) Sevillą (1:2). 25 lipca "The Reds" zagrają jeszcze z lizbońskim Sportingiem.