Koniec transferowej sagi z udziałem Daniego Ceballosa może nastąpić szybciej niż ktokolwiek się spodziewał. Jak informuje "AS", pomocnik Realu Madryt przeniesie się do Arsenalu. 22-latek ma jeszcze we wtorek przejść testy medyczne i podpisać roczny kontrakt.

ALVARO BARRIENTOS/AP