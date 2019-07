Wojciech Szczęsny pojawił się na boisku na początku drugiej połowy, zmieniając w bramce Gianluigiego Buffona. Do przerwy Tottenham prowadził 1:0 po trafieniu Erika Lameli. Juventus odwrócił losy spotkania i po godzinie gry dzięki trafieniom Gonzalo Higuaina oraz Cristiano Ronaldo wyszedł na prowadzenie. W 65. minucie wynik spotkania wyrównał Lucas Moura, a w 93. minucie Harry Kane zaskoczył Szczęsnego i przelobował go uderzeniem z połowy boiska! Polakowi niewiele zabrakło do tego, by odbić tę piłkę.

REKLAMA

- To prawdopodobnie jeden z najlepszych goli, jakie strzeliłem. W trakcie meczu zauważyłem, że Szczęsny wychodzi daleko od linii bramkowej. Pomyślałem więc, że jeśli będę miał szansę go przelobować, to zrobię to. Na szczęście piłka wpadła do bramki. Bardzo się cieszę, że dostałem 45 minut. To dla nas dobry początek okresu przygotowawczego. Wszyscy z nas bardzo ciężko pracują - mówił Kane cytowany przez portal Goal.com.

Kolejnym rywalem Juventusu w przedsezonowym sparingu będzie Inter Mediolan, z którym zagra w środę. Za to w czwartek Tottenham zmierzy się z Manchesterem United.