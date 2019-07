Everton był jednym z najlepszych piłkarzy reprezentacji Brazylii na niedawnym Copa America. 23-letni zawodnik Gremio strzelił trzy gole, w tym jednego w zwycięskim finale z Peru (3:1). Dodatkowo dołożył do tego dwie asysty. Według mediów Arsenal wysłał swoich lekarzy do Brazylii, gdzie ma przejść testy medyczne, za to piłkarz pokazał na Instagramie, że uczy się angielskiego.

Zaha za drogi dla Arsenalu. Everton dużo tańszy

Everton rozegrał w Gremio 148 spotkań, w których zdobył 38 bramki i zaliczył 10 asyst. Głównym celem transferowym Arsenalu na to lato był Wilfried Zaha, ale zawodnik Crystal Palace jest zbyt drogi dla "Kanonierów" - klub Zahy chciałby za niego ok. 80 mln funtów, podczas gdy Arsenal oferował zaledwie połowę tej kwoty. Everton - lewy skrzydłowy - ma kosztować 40 mln euro.