Daniel Sturridge, który od 1 lipca jest wolnym zawodnikiem, został ukarany 6-tygodniowym zakazem gry w oficjalnych spotkaniach. Powodem takiej decyzji jest złamanie przez byłego piłkarza m.in. Liverpoolu przepisów dotyczących zakładów bukmacherskich. Anglikowi przypisano winę w 2 z 11 postawionych zarzutów.

Sturridge przekonał brata do postawienia zakładów

Obydwa przypadki dotyczyły przekonania jego brata do postawienia zakładu za transfer Sturridge'a do Sevilli. Liverpool jednak dwukrotnie nie dochodził do porozumienia z hiszpańskim klubem, przez co temat jego przenosin upadał. Anglik został zawieszony na 6 tygodni, z czego jednak 4 tygodnie zakazu są w zawieszeniu. Dodatkowo będzie musiał zapłacić 75 tysięcy funtów grzywny.

Jak informuje "The Guardian", angielska federacja piłkarska jest jednak zdania, że kara jest zbyt niska i potwierdziła, że będzie się od tej decyzji odwoływać. - FA [angielska federacja piłkarska - przyp.red.] nie zgadza się z decyzją komisji regulacyjnej i zamierza się odwoływać od decyzji o oddaleniu zarzutów i wysokości kary - można przeczytać w oświadczeniu federacji.