Romelu Lukaku w letnim oknie transferowym prawdopodobnie odejdzie z Manchesteru United. Belg co prawda nie podpisał jeszcze umowy z nowym klubem, ale nie bierze też udziału w przygotowaniach "Czerwonych Diabłów" do nowego sezonu. Najpierw zabrakło go w kadrze na mecz towarzyski z Perth Glory (2:0), a teraz sytuacja powtórzyła się przed sparingiem z Leeds United. O ile pierwsza nieobecność tłumaczona była urazem, to druga łączona jest z nową ofertą Interu Mediolan na jego sprowadzenie.

Romelu Lukaku w Interze Mediolan?

O potencjalnym transferze Romelu Lukaku z Manchesteru United do Interu spekuluje się od kilku tygodni. Belgijski napastnik ma chcieć odejść z Old Trafford, gdyż od jakiegoś czasu czuje się drugim wyborem Ole Gunnara Solskjaera, a taka rola w zespole mu nie odpowiada. Dyrektor sportowy włoskiego klubu, Piero Ausilio, potwierdził spotkanie z przedstawicielami Manchesteru United oraz złożenie oferty za belgijskiego napastnika. - To było spotkanie między dwoma dużymi klubami, zobaczymy co się wydarzy. Wszystkie nasze cele transferowe są uzgodnione z Antonio Conte. Chcemy spełnić oczekiwania trenera, poruszając się w określonych warunkach finansowych - powiedział Ausilio.

Według informacji "Sky Sports" Manchester oczekuje za Lukaku 75 mln funtów. Zdaniem tego samego medium Włosi początkowo zaproponowali dużo niższą kwotę za dwuletnie wypożyczenie. W ofercie Interu miało też znaleźć się zobowiązanie do wykupu zawodnika za określoną kwotę.

We wtorek włoskie media poinformowały, że do Manchesteru wpłynęła kolejna oferta na Lukaku, dużo większa niż ostatnio. Tym razem Inter zaproponował za zawodnika 60 mln euro i ewentualne bonusy. Brytyjscy i włoscy dziennikarze uważają, że kwota mogła przekonać władze Manchesteru, stąd brak Lukaku w kadrze na kolejny mecz towarzyski.