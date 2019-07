Paul Pogba w poprzednim sezonie wystąpił łącznie w 47 spotkaniach Manchesteru. Zdobył w nich 16 bramek i miał 11 asyst. I choć jego liczby wyglądają przyzwoicie, to swoją postawą często irytował kibiców United. Francuz też nie może być zadowolony z wyników Manchesteru, bo w przyszłym sezonie klub nie zagra w Lidze Mistrzów. Pogba jest gotowy opuścić Anglię jeszcze w letnim oknie transferowym. Tak przynajmniej twierdzi Mino Raiola, czyli agent piłkarza. - Każdy w klubie, od menadżera aż po właściciela, zna życzenie Paula - mówi Raiola w rozmowie z The Times. Tymczasem sytuację Francuza skomentował trener United.

REKLAMA

- Paul to fantastyczny zawodnik i świetny człowiek. Zawsze był wielkim profesjonalistą. Już jako szkoleniowiec Molde twierdziłem, że jeśli ma się takiego piłkarza w składzie, to trzeba wokół niego budować drużynę. Teraz nic się nie zmienia. Wciąż tak samo myślę - mówi cytowany przez Guardiana Solskjaer.

I dodaje: - Paul powiedział, że szuka nowych wyzwań? Jeśli chce, to mogę mu dać nowe wyzwanie (...) Nie zdenerwowały mnie jego słowa. Odbyliśmy wiele rozmów, dokładnie wiem, co myśli. Nie chcę rozmawiać o jego odejściu, bo nawet nie mieliśmy ofert w sprawie transferu.

Słowa Norwega mogą być nieco zaskakujące, bo jeszcze kilka dni temu angielskie media twierdziły, że Manchester nie będzie za wszelką cenę próbował zatrzymać swojego najdroższego piłkarza (przez portal transfermarkt.de wycenianego na 100 mln euro). Obecnie jednak wyczekują oferty (spekuluje się m.in. o Juventusie i Realu Madryt). No i szukają zmiennika. A nawet może znalazły, bo Daily Mail donosi, że wrócił temat transferu Sergeja Milinkovicia-Savicia z Lazio Rzym. Serb to piłkarz o podobnej charakterystyce co Pogba.

Co z Sanchezem?

Jednym z piłkarzy, którzy latem mogą opuścić Old Trafford jest Alexis Sanchez. Nie dość, że w minionym sezonie 30-latek zawiódł na całej linii (20 spotkań w Premier League, zaledwie jedna bramka), to jeszcze jest najlepiej opłacanym piłkarzem całej ligi. Angielskie media sugerowały, że tygodniówka Sancheza może wynosić nawet 400 tysięcy funtów, nie wliczając bonusów. Solskjaer jednak wciąż liczy na Chilijczyka.

- Jako szkoleniowiec mam za zadanie znaleźć wspólną drogę dla Manchesteru i Alexisa. Wiem, że to wciąż topowy zawodnik. Jak tylko będzie w formie, to spokojnie może nam zapewnić 20 bramek w sezonie. Wszyscy liczymy, że jeszcze wróci do wielkiej formy - stwierdził Norweg.

Pogba i Sanchez znaleźli się w kadrze Manchester na tournee w Australii i Azji. Drużyna Solskjaera w ramach przygotowań do sezonu 2019/2020 zmierzy się z Perth Glory, Leeds United, Interem Mediolan i Tottenhamem. Po powrocie do Europy zagra sparingi z norweskim Kristiansund i AC Milan.