Diego Simeone stara się wzmocnić linię defensywną Atletico Madryt. Do klubu ze stolicy Hiszpanii w letnim okienku transferowym dołączyli już środkowy obrońca Felipe z FC Porto i Renan Lodi z Athletico Paranaense, który gra na lewej stronie. Kolejnym transferem ma być Kieran Trippier, który jest nominalnym prawym defensorem.

REKLAMA

Trippier wybierał między ofertami z Hiszpanii i Włoch

Zdaniem BBC, 28-latek ma dołączyć do Atletico za 20 milionów euro, stając się tym samym trzecim obrońcą sprowadzonym na Wanda Metropolitano latem. Anglik był wcześniej łączony także z Napoli i Juventusem, jednak obecnie wszystko wskazuje na to, że przeniesie sie do Hiszpanii. Jego aktualny kontrakt ze Spurs obowiązuje do końca sezonu 2021/2022.

Trippier dołączył do Tottenhamu w 2015 roku z Barnley. Od tamtej pory zagrał w ponad 100 spotkaniach, a jego ostatnim występem jest finał Ligi Mistrzów, w którym drużyna Mauricio Pochetino uległa 0:2 Liverpoolowi. W sezonie 2016/2017 razem ze Spurs zdobył wicemistrzostwo Anglii.