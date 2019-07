Everton ma być pierwszym transferem przeprowadzonym przez nowego dyrektora technicznego Arsenalu, Edu Gaspara. 41-letni Brazylijczyk, który w przeszłości był piłkarzem "Kanonierów", podczas ostatniego Copa America był koordynatorem reprezentacji Brazylii. Działacz nawiązał kilka wartościowych kontaktów, m.in. z Evertonem, który został królem strzelców turnieju. Teraz ten kontakt ma sprawić, że napastnik Gremio przeprowadzi się do Anglii.

Arsenal przeznaczy cały budżet transferowy na jednego zawodnika?

Zdaniem brytyjskich mediów, szefowie Arsenalu zamierzają wydać na 23-latka, który z trzema golami na koncie został królem strzelców zakończonego niedawno Copa America, aż 40 mln euro. To natomiast oznacza, że na zawodnika Gremio przeznaczą cały budżet transferowy. Według większości źródeł wynosi on własnie 40 mln (niektóre media twierdzą, że jest o kilka milionów większy). Biorąc jednak pod uwagę to, że klub z Londynu sprowadził już 18-letniego Gabriela Martinellego za 7 mln euro, kwotę przeznaczoną na Evertona trzeba będzie podzielić. Dlatego, jeśli dojdzie do transferu, Gremio otrzyma za swojego piłkarz 28 mln od razu, a kolejne 12 mln zostanie wypłacone w ratach i bonusach.

Everton rozegrał w tym sezonie (w Brazylii rozgrywki toczą się w systemie wiosna-jesień) 13 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił sześć goli i zaliczył jedną asystę.