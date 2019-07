Liverpool rozpoczyna przygotowania do kolejnego sezonu. Triumfator ostatniej Ligi Mistrzów jedzie na tournee do Stanów Zjednoczonych. W kadrze na amerykański wyjazd znalazł się m.in. 16-letni bramkarz Jakub Ojrzyński. W USA "The Reds" rozegrają cztery sparingi. 19 lipca zmierzą się z Borussią Dortmund, a dwa dni później z Sevillą. Następnie 24 lipca podejmą Sporting Lizbona, a 28 lipca Napoli.

REKLAMA

Jakub Ojrzyński to syn trenera Leszka. Zanim trafił do Liverpoolu, trenował w zespołach juniorskich Legii Warszawa. Ojrzyński jest najmłodszym piłkarzem, który znalazł się w kadrze angielskiego klubu na tournee do USA. Prócz niego trener Jurgen Klopp zabrał na wyjazd także dwóch innych bramkarzy: 19-letniego Daniela Athertona oraz 31-letniego Simona Mignoleta.

Inny polski golkiper Kamil Grabara podpisał w poniedziałek nowy kontrakt z Liverpoolem, po czym odszedł na wypożyczenie. Bramkarz reprezentacji Polski do lat 21 najbliższy sezon spędzi w angielskim Huddersfield.