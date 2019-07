- Każdy w klubie, od menadżera aż po właściciela, zna życzenie Paula - mówił Mino Raiola, agent Paula Pogby, w rozmowie z The Times. Początkowo władze Manchesteru United za wszelką cenę próbowały zatrzymać swojego najdroższego piłkarza (przez portal transfermarkt.de wycenianego na 100 mln euro). Później brytyjskie media informowały, że są gotowe sprzedać piłkarza - nawet wskazywały następcę - ale teraz sytuacja znowu się zmieniła.

To wina Raioli?

180 mln funtów. Tyle Manchester United ma sobie życzyć za Pogbę. "The Sun" wskazuje, że to właśnie działania Raioli sprawiły, że Anglicy podbili cenę za swojego pomocnika. Gazeta sugeruje, że to kwota, która odstraszy chętnych. Czyli głównie Real Madryt, bo to właśnie Królewscy mieli być najbardziej zdeterminowani, by pozyskać Pogbę.