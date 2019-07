Profesjonalną karierę Peter Crouch rozpoczynał na początku XXI wieku. 38-letni dziś napastnik był zawodnikiem kolejno Tottenhamu, Dulwich Hamlet (wypożyczenie), IFK Hassleholm (wypożyczenie), Queens Park Rangers, Portsmouth, Aston Villi, Norwich City (wypożyczenie), Southamptonu, Liverpoolu, Portsmouth, Tottenhamu, Stoke oraz Burnley, w których rozegrał ostatni sezon.

Jedyne trofea w karierze Crouch zdobył w barwach Liverpoolu. W 2006 roku sięgnął z klubem po Puchar Anglii oraz Tarczę Wspólnoty. Rok później wystąpił w finale Ligi Mistrzów, w którym "the Reds" przegrali z Milanem. W 2006 i 2010 roku Crouch, wraz z reprezentacją Anglii, wystąpił na mistrzostwach świata. W sumie rozegrał w kadrze 42 mecze, w których strzelił 22 gole.

W piątek 38-latek poinformował o zakończeniu kariery. "Po długim namyśle zdecydowałem się zakończyć karierę. Nasza wspaniała gra dała mi wszystko. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy pomogli mi wejść na taki poziom i utrzymać się na nim przez wiele lat" - napisał Crouch na Twitterze.

I dodał: "Gdyby ktoś powiedział mi, gdy miałem 17 lat, że zagram na mistrzostwach świata, dojdę do finału Ligi Mistrzów, wygram Puchar Anglii i strzelę 100 goli w Premier League, to unikałbym go za wszelką cenę. Moje marzenia się spełniły."

Poprzedni sezon Crouch rozpoczął w Stoke, a później został wypożyczony do Burnley. W Championship Anglik rozegrał 23 mecze, w których strzelił jednego gola i miał jedną asystę. W Premier League zaliczył jeszcze sześć występów, w których nie zdobył bramki. Do tego należy dodać dwa mecze w Pucharze Anglii (jeden gol) i EFL Cup.