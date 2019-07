- W trakcie sezonu miałem spotkanie z ludźmi z Arsenalu, ale niczego konkretnego się na nim nie dowiedziałem. Gdyby dziś trenerem wciąż był Arsene Wenger, to z całą pewnością powiedziałbym, że wracam do Arsenalu, lecę na tournee i walczę o miejsce w pierwszym zespole. Dziś nie wiem nic. Z trenerem Unai'em Emerym nie mam kontaktu, wiem że klub mocno się zmienił. Na pewno nie wrócę do Arsenalu, żeby grać w zespole młodzieżowym. Jeśli nie zaproponują mi realnej szansy na walkę o miejsce w pierwszej drużynie, to trzeba będzie usiąść i porozmawiać na temat mojej przyszłości - mówił namKrystian Bielik przed młodzieżowymi mistrzostwami Europy.

Dziś wiadomo, że 21-latek nie zostanie w Arsenalu na kolejny sezon. Co więcej, sporo wskazuje na to, że definitywnie opuści klub jeszcze tego lata. Jak udało nam się ustalić Bielik jest zdecydowany na odejście z Arsenalu, który niedawno zaproponował mu kolejne roczne wypożyczenie. Piłkarz oczekuje jednak stabilizacji i regularnej gry i na takie rozwiązanie przystać nie chce.

Przede wszystkim przez brak jasnego planu na przyszłość. Emery nie widzi Polaka w pierwszym zespole, nie zamierzał nawet dać mu szansy. Arsenal wznowił już treningi, w tym tygodniu poleci do USA na przedsezonowe tournee. Bielik, który do końca tygodnia przebywa jeszcze na urlopie, od poniedziałku ma wznowić indywidualne treningi.

Gdzie trafi Bielik?

We wtorek "Przegląd Sportowy" poinformował, że młodzieżowy reprezentant Polski otrzymał ofertę z Milanu. Temat istnieje, jednak, jak informował dziennik, na razie jest w zawieszeniu. Po pierwsze z powodu zmian właścicielskich i w pionie sportowym włoskiego klubu, a po drugie z powodu braku zdecydowania Arsenalu co do sprzedaży Bielika. Mimo że Emery nie wiąże z piłkarzem planów, to londyński klub nie zamierza się go łatwo pozbywać.

"Przegląd Sportowy" poinformował, że zawodnik ma oferty m.in. z Holandii i Włoch. W środę "The Telegraph" podał, że piłkarzem interesują się też czołowe kluby z zaplecza Premier League - Championship: West Bromwich Albion (4. miejsce w sezonie 2018/19), Derby County (6.), Middlesbrough (7.) i Brentford (11.). Według naszych informacji w grę wchodzą też kluby z hiszpańskiej La Ligi.

Zarówno "The Telegraph" jak i "Standard" poinformowały w środę, że Bielik otrzymał od Arsenalu propozycję przedłużenia kontraktu, który wygasa w czerwcu 2021 roku. Jak udało nam się ustalić, nie jest to jednak prawdą. W obecnej sytuacji trudno w ogóle wyobrazić sobie, by zawodnik mógł zdecydować się na taki ruch.

Bielik piłkarzem Arsenalu jest od stycznia 2015 roku, kiedy trafił do niego z Legii Warszawa za około 2,5 mln funtów. W poprzednim sezonie 21-latek grał na wypożyczeniu w Charltonie, z którym wywalczył awans do Championship. Łącznie rozegrał 34 mecze, w których strzelił cztery gole i zanotował dwie asysty. Bielik został też wybrany najlepszym piłkarzem finału play-off, w którym londyńczycy pokonali na Wembley Sunderland (2:1).