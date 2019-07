Zaledwie 1,5 roku trwała przygoda Diego Costy z Atletico Madryt po tym, jak napastnik w styczniu 2018 roku wrócił do hiszpańskiego klubu. W pierwszej rundzie po transferze z Chelsea, Brazylijczyk z hiszpańskim paszportem rozegrał co prawda 23 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach i był jednym z podstawowych zawodników, ale w ostatnim sezonie nie grał prawie w ogóle - w lidze uzbierał zaledwie 16 spotkań, kilka z nich zaczynając na ławce rezerwowych. Piłkarz jest niezadowolony ze swojej roli, dlatego zdecydował się na odejście.

Diego Costa może zagrać w Premier League

Zdaniem dziennikarzy, którzy prowadzą program "Globo Esporte" w brazylijskiej telewizji Globo, Costa niebawem dołączy do Wolverhampton Wanderers. 30-latek miał już nawet ustalić warunki kontraktu z "Wilkami", a teraz czeka tylko na pomyślne zakończenie rozmów między szefami obydwu klubów.

Wcześniej informowano, że Costa przeniesie się do Evertonu, ale do zmiany decyzji przekonała go możliwość gry w europejskich pucharach. Zespół Wolverhampton zajął bowiem 7. miejsce w ubiegłym sezonie Premier League, co dało mu prawo do wystartowania w kwalifikacjach Ligi Europy. Przed losowaniem par I i II rundy eliminacji angielski klub był jednym z potencjalnych rywali Lechii Gdańsk, ale ostatecznie zmierzy się ze zwycięzcą spotkania Crusaders (Irlandia Północna) - B36 Torshavn (Wyspy Owcze).