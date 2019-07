Paul Pogba jest gotowy opuścić Manchester United w letnim oknie transferowym. Tak przynajmniej twierdzi Mino Raiola, czyli agent piłkarza. - Każdy w klubie, od menadżera aż po właściciela, zna życzenie Paula - mówi Raiola w rozmowie z The Times. Początkowo władze angielskiego klubu za wszelką cenę próbowały zatrzymać swojego najdroższego piłkarza (przez portal transfermarkt.de wycenianego na 100 mln euro). Obecnie jednak wyczekują oferty. No i szukają zmiennika. A nawet może znalazły, bo angielskie media informują, że wrócił temat transferu Sergeja Milinkovicia-Savicia z Lazio Rzym. Według ostatnich doniesień agent zawodnika nawet przyleciał do Londynu, by porozmawiać z działaczami Czerwonych Diabłów.

Pogba w kadrze na tournee

Milinković-Savić był łączony z Manchesterem United przed startem sezonu 2018/2019. Wówczas do transferu nie doszło. Teraz też nie jest przesądzony, bo włoski klub - jak podaje "Daily Mail" - oczekuje za serbskiego pomocnika aż 120 mln euro (Manchester jest gotowy zapłacić 80 mln, piłkarzem interesuje się także PSG i Juventus). Nie jest też powiedziane, że Pogba odchodzi (mówi się o zainteresowaniu Realu Madryt). Francuz znalazł się bowiem w kadrze Manchester United na tournee w Australii i Azji. Drużyna Ole Gunnara Solskjaera w ramach przygotowań do sezonu 2019/2020 zmierzy się z Perth Glory, Leeds United, Interem Mediolan i Tottenhamem. Po powrocie do Europy zagra sparingi z norweskim Kristiansund i AC Milan.