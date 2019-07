Mino Raiola - agent Paula Pogby - nie pozostawił wątpliwości co do przyszłości Francuza w Manchesterze United. Włoski menedżer, w rozmowie z "The Times", przyznał że jego klient chce opuścić klub z Old Trafford już tego lata.

- Wszyscy w klubie, od trenera do właścicieli, znają życzenie Paula. Wszyscy znają jego odczucia. Każdy z nich wie, że Pogba chce odejść tego lata. Jesteśmy w trakcie procesu, który ma do tego doprowadzić - powiedział Raiola.

W niedzielę zespół Ole Gunnara Solskjaera wyleci do Australii na przedsezonowe zgrupowanie, które trwać będzie 20 dni. Nie wiadomo jednak, czy na pokładzie samolotu znajdzie się Pogba. - Na razie nie mogę niczego obiecać, żyjemy z dnia na dzień - dodał Raiola.

Pogba dla Realu czy Juventusu?

O transferze Pogby spekuluje się od kilku tygodni, jednak Manchester United kategorycznie odmawiał sprzedaży swojej gwiazdy. Solskjaer widział we Francuzie lidera drużyny na kolejne sezony. Teraz jednak wiele wskazuje na to, że Norweg będzie musiał zmienić swoje plany, gdyż wygląda na to, że Pogba nie ma zamiaru zostawać na Wyspach.

Faworytem do sprowadzenia zawodnika jest Real Madryt. Zinedine Zidane, który ściągnął już m.in. Edena Hazarda i Lukę Jovicia, uważa rodaka za element idealnie pasujący do jego zespołu. Spekuluje się, że "Królewscy" musieliby zapłacić za piłkarza około 150 mln euro. Zdaniem hiszpańskich mediów Real, by pozyskać Pogbę, byłby gotowy poświęcić Garetha Bale'a w ramach rozliczenia.

Francuzem interesować ma się też Juventus, czyli klub, z którego Pogba trafił do Manchesteru United. W czwartek włoskie media poinformowały, że mistrzowie Włoch byliby w stanie nie tylko zapłacić duże pieniądze, ale w ramach rozliczenia mogliby dorzucić Paulo Dybalę.

Pogba gra w Manchesterze United od 2016 roku. W tym czasie zdobył z klubem jedynie Ligę Europy i Puchar Ligi. Francuz chce odejść z Old Trafford, bo w poprzednim sezonie United znów nie udało się zakwalifikować do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. W minionych rozgrywkach Pogba rozegrał łącznie 47 meczów, w których strzelił 16 goli i dołożył 11 asyst.