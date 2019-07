Harry Maguire jest przymierzany do Manchesteru United od wielu tygodni. Ole Gunnar Solskjaer widzi w nim lidera defensywy swojej drużyny. Problemem może być jednak cena, bo Leicester za 26-letniego obrońcę oczekuje fortuny.

70 mln funtów. Tyle proponował Manchester United za Maguire'a. Leicester nie chce jednak sprzedać swojego obrońcy w tej cenie. Zresztą w ogóle nie jest za bardzo zainteresowany. Sam piłkarz również nie ukrywa, że jest szczęśliwy i nie zamierza wymuszać zgody na transfer.

Angielskie media spekulują, że Leicester byłoby gotowe podjąć negocjacje, gdyby oferta wyniosła 90 mln funtów. Na tyle w tej chwili wyceniany jest Virgil van Dijk. 27-letni Holender na początku 2018 roku przeniósł się z Southampton do Liverpoolu. Kosztował 75 mln funtów, co czyni go do dziś najdrożej sprzedanym obrońcą na świecie. Kontrakt Maguire'a z Leicester wygasa w czerwcu 2023 roku.