Tottenham wreszcie ruszył na zakupy. Klub, który nie dokonał żadnego transferu przez 517 dni, we wtorek pozyskał dwóch nowych piłkarzy. Rano finalista Ligi Mistrzów poinformował o sprowadzeniu Jacka Clarke'a z Leeds, którego od razu wypożyczył do klubu z Championship.

Po południu Tottenham sprowadził Tanguy'a Ndombele z Lyonu. Londyńczycy zapłacili za francuskiego pomocnika 65 mln funtów, co jest ich transferowym rekordem. Wcześniej najdroższym piłkarzem, który trafił do klubu był Davinson Sanchez, za którego Tottenham zapłacił Ajaksowi niespełna 50 mln funtów. Ndombele podpisał z nowym pracodawcą pięcioletni kontrakt z opcją przedłużenia go o jeden rok.

22-letni Francuz występował w Lyonie przez ostatnie dwa sezony, z czego pierwszy z nich spędził w klubie na zasadzie wypożyczenia z Amiens. W poprzednich rozgrywkach Ndombele wystąpił łącznie w 49 meczach, w których strzelił trzy gole i zanotował osiem asyst. Zawodnik ma na koncie osiem występów w seniorskiej reprezentacji Francji.