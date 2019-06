Petr Cech pierwsze kroki stawiał w akademii Viktorii Pilzno. To z niej w 1999 roku trafił do Chmela Blsany, a dwa lata później do Sparty Praga. Po zaledwie jednym sezonie w praskim klubie po Cecha zgłosiło się Stade Rennais, skąd w 2004 roku na Stamford Bridge sprowadził go Jose Mourinho. To w Chelsea czeski bramkarz święcił największe sukcesy. Przez 11 lat w zachodnim Londynie 36-letni dziś zawodnik zdobył cztery tytuły mistrza Anglii, cztery krajowe puchary, trzy Puchary Ligi oraz Ligę Mistrzów i Ligę Europy.

Latem 2015 roku, za około 10 mln funtów, Cech przeniósł się do Arsenalu. Z nim bramkarz sięgnął jeszcze po Puchar Anglii oraz dwie Tarcze Wspólnoty. W minionym sezonie Cech wystąpił łącznie w 22 spotkaniach. Wpuścił w nich łącznie 26 goli, a dziewięć razy zachował czyste konto. Jego ostatnim spotkaniem w karierze był finał Ligi Europy przegrany przez Arsenal 1:3 z Chelsea. Teraz Czech wróci do klubu Romana Abramowicza.

- Jesteśmy zachwyceni, że Petr Cech przyjął naszą propozycję. Przez wszystkie lata w klubie był jedną z najbardziej oddanych i profesjonalnych osób, które kiedykolwiek w nim były. Od dawna mieliśmy nadzieję, że po zakończeniu kariery znów będzie z nami i pomoże swoją wiedzą oraz doświadczeniem – powiedziała Granowska. Cech ma pomagać zarówno zarządowi, jak i sztabowi szkoleniowemu.

Wszystko wskazuje, że nowym trenerem Chelsea zostanie Franck Lampard, były pomocnik The Blues.