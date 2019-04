REKLAMA

Gospodarze zdecydowanie przeważali przez całe spotkanie, dominując nad bezradną ekipą Ole Gunnara Solskjaera. Manchester w ciągu dziewięćdziesięciu minut zdołał oddać zaledwie jeden celny strzał na bramkę strzeżoną przez Jordana Pickforda.

W pierwszej połowie Davida de Geę pokonali Richarlison i Gylfi Sigurdsson, a po zmianie stron kolejne bramki dołożyli Lucas Digne i Theo Walcott. Diabły straciły w tym sezonie już 48 goli, co jest ich najgorszym wynikiem w historii występów w Premier League.

Porażka z Evertonem mocno komplikuje rywalizację Manchesteru o miejsce w czołowej czwórce. Do zajmującego 4. miejsce Arsenalu United traci co prawda tylko 2 punkty, ale Kanonierzy mają jedno rozegrane spotkanie mniej. Jeśli londyńczycy pokonają w niedzielę przed własną publicznością Crystal Palace, powiększą swoją przewagę dla Manchesterem do pięciu "oczek".

Latem Diabły czeka sporo zmian kadrowych. Solskjaer ma dostać duże fundusze na wzmocnienie zespołu, a pod znakiem zapytania stoi też przyszłość największej gwiazdy klubu - Paula Pogby. Francuz łączony jest z przenosinami do Realu Madryt, który uczynił sprowadzenie pomocnika transferowym priorytetem.