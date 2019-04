W 29. kolejce Eredivisie Willem II Tilburg podejmował Ajax Amsterdam (1:4). Jedynego gola dla gospodarzy strzelił Alexander Isak, który występuje na holenderskich boiskach w ramach wypożyczenia z Borussii Dortmund. Ze względu na warunki fizyczne (190 cm wzrostu), ale i doskonałą formę strzelecką, 19-letni Szwed jest nazywany w swoim kraju „nowym Zlatanem Ibrahimovicem”. Isak pojawił się w Tilburgu w styczniu tego roku i od tego czasu zanotował fenomenalną serię 12 bramek w 12 spotkaniach. Wypożyczenie Isaka zakończy się w czerwcu.

Angielskie media: Chelsea pilnie obserwuje Alexandra Isaka. Angielski klub chce odmłodzić swoją ofensywę

Według „Daily Mirror”, podczas wspomnianego meczu w Tillburgu na trybunach obecni byli skauci Chelsea F.C. Wysłannicy angielskiego klubu przybyli do Holandii, by na żywo obejrzeć grę Isaka. Trener „The Blues” – Maurizio Sarri – ma w swojej kadrze jedynie dwóch środkowych napastników – Gonzalo Higuaina i Oliviera Giroud. Nie dość, że obaj nie są już najmłodszymi zawodnikami, to jeszcze, ujmując to delikatnie, nie prezentują się w tym sezonie zbyt dobrze. Wypożyczony z Juventusu Higuain zanotował od stycznia 3 gole, natomiast Francuz trafiał do siatki dwukrotnie. Nic dziwnego, że kierownictwo Chelsea rozgląda się piłkarzami, którzy mogliby wzmocnić linię ataku.

Angielskie media informują też, że jeśli Borussia zdecyduje się sprzedać Isaka, do wyścigu z Chelsea stanąłby również Real Madryt. „Królewscy” obserwowali bowiem szwedzkiego napastnika jeszcze za czasów jego gry w AIK-u Solna. Warto przypomnieć, że w trakcie tego sezonu Chelsea pozyskała za 60 milionów euro innego piłkarza Borussii Dortmund – Christiana Pulisicia. Amerykanin dołączy do „The Blues” po zakończeniu obecnych rozgrywek.