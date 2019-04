Eriksen uchodzi za jeden z największych talentów występujących na boiskach Premier League. Zainteresowany jego usługami jest m.in. Real Madryt, ale Królewscy nie zdecydują się na jego transfer, jeśli sukcesem zakończą negocjacje w sprawie wykupienia z Manchesteru United Paula Pogby.

Być może właśnie ze względu na ewentualne odejście Francuza Czerwone Diabły planują sprowadzić gwiazdora Tottenhamu. Manchester zamierza przekonać zawodnika do transferu sporą podwyżką - na Old Trafford otrzymywałby ponad 13 milionów euro za sezon gry, a więc o 8 milionów więcej niż inkasuje obecnie w Londynie - informuje "Daily Mail".

Sam zainteresowany nie zamierza póki co podejmować żadnych wiążących decyzji. Jego kontrakt z Tottenhamem wygasa w przyszłym sezonie, wtedy będzie można nabyć go za darmo, a piłkarz będzie w lepszej pozycji do negocjowania swoich zarobków. Nie oznacza to oczywiście, że Eriksen tego lata nie zmieni klubu, ale też nie zrobi tego za wszelką cenę.

Real i Manchester na ten moment zdają się być jedynymi klubami, które na poważnie liczą się w walce o Duńczyka.

W tym sezonie Eriksen rozegrał w Tottenhamie 42 spotkania, w których zdobył 8 bramek i miał 16 asyst. Jest jedną z kluczowych postaci w prowadzonym przez Mauricio Pochettino zespole, który wciąż ma szansę na wygranie w tym sezonie Ligi Mistrzów - w pierwszym ćwierćfinałowym starciu z Manchesterem City Koguty sprawiły niespodziankę i wygrały przed własną publicznością 1:0, a Eriksen zaliczył przy golu asystę.