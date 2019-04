flying_victoor 10 minut temu 0

"Izraelczycy i Egipcjanie, delikatnie mówiąc, nie przepadają za sobą. Dlatego Mohamed Salah podobno ostro zareagował, gdy dowiedział się, że do jego klubu ma trafić Moanesa Daboura." "Jeśli robisz coś takiego, powinieneś mieć moim zdaniem dożywotni zakaz stadionowy. Piłka nożna to najlepszy przykład, jak ludzie z różnych części świata, o różnym kolorze skóry mogą ze sobą współpracować. Nikogo nie obchodzi skąd jesteś, kim są twoi rodzice i tym podobne - dodał niemiecki szkoleniowiec." To czemu (S)Allah jeszcze gra u tej trenerzyny?