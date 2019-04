Umowa Andera Herrery z Manchesterem United wygasa z końcem czerwca 2019 roku. Hiszpański pomocnik jest kuszony przez Paris Saint-Germain, które proponuje mu znaczną podwyżkę zarobków. Piłkarz chciałby podobno zarabiać 200 tysięcy funtów tygodniowo, na co nie chce zgodzić się jego aktualny pracodawca. Taka kwota nie powinna stanowić problemu dla PSG.

Angielskie media: Manchester United wytypował następcę Andera Herrery

Według angielskiego „Evening Standard” władze „Czerwonych Diabłów” biorą pod uwagę stratę Herrery i już teraz przygotowują się do wzmocnienia linii pomocy. Następcą Hiszpana miałby zostać zawodnik Evertonu – Idrissa Gueye. Klub z Liverpoolu jest podobno skłonny sprzedać senegalskiego pomocnika za około 30 milionów funtów. Co ciekawe, piłkarzem „The Toffees” interesuje się również... PSG, jednak można przypuszczać, że w przypadku pozyskania Herrery, francuski gigant zrezygnowałby ze starań o reprezentanta Senegalu.

Idrissa Gueye trafił do Evertonu z Aston Villi w 2016 roku (za 8,5 miliona euro). W tym sezonie 29-latek wybiegał na boisko w 30 spotkaniach, a w sumie w koszulce Evertonu zagrał już w 103 meczach. W drużynie narodowej Gueye zanotował 57 występów.