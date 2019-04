Obecny kontrakt Marcusa Rashforda obowiązuje do 30 czerwca 2020 roku. Według informacji „Daily Mirror” władze Manchesteru United chcą na dłużej zatrzymać w klubie utalentowanego napastnika i już szykują umowę, która zapewni Anglikowi ogromną podwyżkę zarobków.

Marcus Rashford otrzyma bajońską podwyżkę i zrówna się zarobkami z legendą United

Jeśli Rashford podpisze nowy, pięcioletni kontrakt jego tygodniówka wzrośnie z poziomu 80 tysięcy funtów do kwoty 300 tysięcy funtów. Oznaczałoby to, że do 2024 roku na konto reprezentanta Anglii wpłynie 78 milionów funtów (około 90 milionów euro). Niegdyś podobną pensją mogła pochwalić się jedna z klubowych legend – Wayne Rooney. Obecnie najlepiej zarabiającym zawodnikiem w kadrze United jest Alexis Sanchez – na konto Chilijczyka, jeśli wliczymy w to bonusy, wpływa około 500 tysięcy funtów tygodniowo.

21-latek zadebiutował w dorosłej kadrze Manchesteru United w 2016 roku i niezwykle szybko stał się jedną z gwiazd angielskiego klubu. O roli, jaką młody Anglik pełni w drużynie Ole Gunnara Solskjaera niech świadczy fakt, że to właśnie on podszedł do kluczowej „jedenastki” w meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z PSG. W tym sezonie Rashford zagrał w 39 spotkaniach, strzelił 13 goli i zanotował 9 asyst. W sumie dla „Czerwonych Diabłów” zdobył już 45 bramek.