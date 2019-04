d1r3ct godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Za to 230 mln to nie kupi się gwiazd ;) Bo jedna to wydatek 100-200 mln, szczególnie jeśli mówimy o pomocnikach i napastnikach.

To kwota na trzech zawodników jeśli przynajmniej jeden będzie kosztował 100 mln. Zostaje około 130 gdzie inni też kosztują po kilkadziesiąt mln.

Podobno wpływy z telewizji już tak nie rosną, a nawet zaczynają spadać. Pytanie jak długo można pompować balonik. Bo kwoty transferów i pensje ciągle rosną...i będzie kryzys jak w każdej branży. Oby był duży i ceny transferów spadły...o jedno zero ;) Bo obecnie to już jest cyrk, ze sportem mało ma wspólnego, igrzyska próżności, skorumpowane władze FIFA, UEFA, sprzedawanie praw do imprez za łapówki, tworzenie nowych sztucznych rozgrywek.