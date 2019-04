W ostatnich dniach głośno było wokół Edena Hazarda. Belg jest coraz bliżej przejścia do Realu Madryt. Sam piłkarz marzy od dawna o grze w stolicy Hiszpanii. Chelsea najprawdopodobniej będzie zmuszona sprzedać swojego najlepszego piłkarza "Królewskim". Tym bardziej, że Hazard znajduje się w znakomitej formie. W poniedziałkowy wieczór to potwierdził.

Kapitalny rajd Edena Hazarda

Była 24. minuta meczu Chelsea - West Ham. Belg dostał piłkę w środku pola i rozpoczął swój rajd. Minął kilku obrońców gości i strzałem z bliska pokonał Łukasza Fabiańskiego.

Jeśli Hazard ma odejść z Londynu, to takimi bramkami żegna się z kibicami "The Blues" w kapitalny sposób. W 90. minucie Belg strzelił drugiego gola i ustalił wynik meczu na 2:0. To jego 18. i 19. trafienie w tym sezonie. 16 z nich zanotował w Premier League. 28-letni reprezentant Belgii imponuje od zeszłorocznych mistrzostwa świata w Rosji.

Chelsea awansowała na 3. miejsce w lidze angielskiej. Z podium może ją jednak zepchnąć Tottenham, który ma dwa punkty mniej i do rozegrania zaległe spotkanie z Brighton & Hove Albion. W zespole gości 90 minut zagrał Łukasz Fabiański, który popisał się kilkoma dobrymi interwencjami. Przy bramkach Hazarda 33-letni reprezentant Polski był bez szans. Jego zespół po tym meczu jest na 11. miejscu w lidze.