Wolverhampton prowadziło 2:0 na Wembley i nic nie wskazywało na to, aby Watford miało odwrócić losy spotkania. W drugiej połowie na boisku pojawił się Gerard Deulofeu. W 79. minucie piłka po rzucie z autu spadła pod jego nogi, a ten technicznym strzałem przelobował bramkarza zdobywając bramkę kontaktową. To podziałało mobilizująco na zespół Javiego Garcii, który w doliczonym czasie gry doprowadził do dogrywki, za sprawą trafienia Troya Denneya z rzutu karnego. W 104. minucie jeszcze raz trafił Deulofeu, dając swojej drużynie awans do finału.

Tam zmierzą się z Manchesterem City, które pokonało Brighton 1:0 po bramce Gabriela Jesusa. Finał zostanie rozegrany 18 maja, na Wembley, gdzie rozegrane zostały także obydwa mecze półfinałowe.