Robert Lewandowski w Chelsea? Brzmi niewiarygodnie, ale dziennikarze portalu mirror.co.uk informują, że angielski gigant marzy o transferze Polaka. Lewandowski miałby rozwiązać w Londynie problem ze skutecznością napastników. Władze Chelsea nie są zadowolone z Alvaro Moraty, Oliver Giroud spędza więcej czasu na ławce rezerwowych niż na boisku, a Gonzalo Huguain strzelił trzy gole w ośmiu meczach Premier League. Władze angielskiego klubu miałyby wyłożyć za Lewandowskiego 70 milionów funtów.

Problem w tym, że transfer do Chelsea mógłby nie być atrakcyjny dla Lewandowskiego. Nie ze względów finansowych, ale sportowych. Wszystko przez to, że drużyna Maurizio Sarriego nie jest pewna gry w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. A to nie koniec znaków zapytania przy plotce dotyczącej Lewandowskiego. Chelsea w dwóch najbliższych oknach transferowych nie będzie mogła kupować piłkarzy. To kara nałożona przez FIFA za nieprzepisowe sprowadzanie zawodników poniżej 18. roku życia do klubowej akademii. Angielski klub odwołał się od tej decyzji, a portal mirror.co.uk tym argumentuje możliwość przeprowadzenia transferu Polaka.

Gdyby się nie udało, Chelsea ma plan awaryjny. Jest nim Alexander Isak z Borussii Dortmund, który aktualnie gra na wypożyczeniu w drużynie Willem II Tilburg. 19-letni Szwed strzelił w tym sezonie 10 goli w 10 meczach Eredivisie. Dołożył do tego trzy asysty.