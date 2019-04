- Wszystkie kluby zgodziły się jednogłośnie, że europejskie organy piłkarskie nie powinny tworzyć planów, które zmieniłyby strukturę, kalendarz i konkurencyjność krajowych lig i wszyscy będą współpracować w celu ochrony Premier League - czytamy w oświadczeniu, które zostało zamieszczone na stronie Premier League.

Kluby Premier League spotkały się w piątek w celu omówienia swoich poważnych obaw dotyczących zgłoszonych propozycji zmiany formatu europejskich pucharów od sezonu 2024/2025. Oficjalnych informacji w tej sprawie jeszcze nie ma, ale pogłoski mówią o wielkiej zmianie. Nowe rozgrywki mają mieć trzy szczeble po 32 drużyny - co ma odpowiadać mniej więcej obecnej Lidze Mistrzów, Lidze Europy i nowej Lidze Europy 2, którą UEFA ma wprowadzić w 2021 r. W każdym ze szczebli rozgrywek mają być cztery grupy po osiem zespołów, z których po cztery najlepsze awansowałyby do 1/8 finałów. Między poszczególnymi szczeblami byłyby możliwe spadki i awanse - pisze Michał Kiedrowski. Co najważniejsze, mecze rozgrywane byłyby w weekendy, co mocno wpłynęło by na popularność krajowych lig.

- Miliony fanów biorą udział w meczach w całym kraju, to patriotyzm lokalny przekazywany z pokolenia na pokolenie. Będziemy bronić tych wartości - czytamy dalej w komunikacie na stronach Premier League.

Pracę nad nowymi rozgrywkami trwają, a pod koniec marca w Amsterdamie odbyło się walne zgromadzenie Europejskiego Stowarzyszenia Klubów. Oficjalne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły, a kluby Premier League już zapowiedziały przekonywanie innych lig do działań w zmierzających w kierunku obronie dotychczasowego porządku.