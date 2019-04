Benfica wypożyczyła Raúla Jiméneza do Wolverhampton Wanderers przed startem obecnego sezonu. Podczas negocjacji „Wilki” zagwarantowały sobie prawo pierwokupu napastnika. Meksykanin szybko wkomponował się w zespół Nuno Espírito Santo, tworząc świetny ofensywny duet z Diogo Jotą. W obecnych rozgrywkach (liga i puchary) Jiménez wystąpił w 37 meczach, strzelił w nich 15 bramek i zanotował 8 asyst. Nic dziwnego, że władze Wolverhampton zadecydowały o wykupieniu go z Benfici.

Raúl Jiménez na dłużej w Wolverhampton. Klub pobił swój transferowy rekord

Klub potwierdził dziś, że Jiménez pozostanie na Molineux – piłkarz podpisał z Wolverhampton 4-letnią umowę. Anglicy przelali na konto Benfici 30 milionów funtów (ok. 35 milionów euro), bijąc jednocześnie rekord transferowy klubu. Wcześniej „Wilki” zapłaciły najwięcej – 18 milionów funtów – za Adamę Traoré.

Wolverhampton to rewelacja obecnego sezonu Premier League. Beniaminek zajmuje 7. miejsce w tabeli, a w Pucharze Anglii dotarł już do półfinału (7 kwietnia zagrają z Watfordem). We wtorek „Wilki” pokonały w lidze z Manchester United, a na swoim koncie mają też zwycięstwa z Liverpoolem, Tottenhamem i Chelsea.